Теракт у Києві

У Києві правоохоронці встановили нові деталі теракту, який стався 18 квітня та забрав життя сімох людей. За даними слідства, «пусковим гачком» трагедії стала сварка через домофон у будинку, який нападник відремонтував власноруч, однак після цього частина мешканців не могла потрапити до під’їзду.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За словами генерального прокурора, нападник мав особливу неприязнь до одного з мешканців будинку, якого зневажливо називав «директором шостого». Саме цей сусід став першою жертвою стрільця.

Під час конфлікту біля під’їзду чоловік спочатку відкрив вогонь із травматичної зброї, поранивши кількох людей. Коли набої закінчилися, він викинув пістолет, піднявся до своєї квартири, взяв уже вогнепальну зброю, підпалив помешкання та повернувся надвір, де продовжив стрілянину.

Поблизу будинку зловмисник убив сусіда та водія таксі. Також він поранив сина загиблого, його дружину, її рідну сестру та двірника, який прикривав собою дитину. Згодом сестра та двірник померли від тяжких поранень.

Правоохоронці з’ясували, що свої дії нападник фіксував на аудіо. Після перших убивств він попрямував у бік супермаркету, дорогою відкриваючи вогонь та застреливши ще двох людей. Деяких перехожих чоловік попереджав, щоб вони тікали, бо «зараз буде стрілянина».

У супермаркеті нападник ходив між рядами, погрожував людям зброєю та вбив працівника магазину. Ще п’ятеро людей дістали поранення.

«Забарикадувавшись із заручниками, він звернувся до працівниці пункту обміну валют із вимогою негайно вийти з каси та покликати представника для переговорів. Чоловік погрожував прострелити двері й убити жінку у разі відмови. Гроші його не цікавили, кричав: „вийдіть із каси, я не буду ваші долари брати“», — йдеться в повідомленні.

Чоловік виправдовував свої дії «самозахистом» та заявляв про нібито напад чотирьох людей біля під’їзду. За його словами, на нього «наїхав молодняк разом із бабами», а сам він буцімто «не міг більше терпіти», посилаючись на свій військовий досвід і звання майора.

За словами очільника ОГП, нападник поводився вкрай цинічно, зокрема, коментуючи вбивство сусіда, він заявив: «Він уже труп, у нього мізки лежать».

Чоловіка ліквідували під час штурму спецпідрозділом. Унаслідок стрілянини загинули семеро людей, ще семеро потерпілих нині залишаються в лікарні.

«Слідство перевірило версію щодо можливих зв’язків нападника зі спецслужбами росії. Наразі таких зв’язків не встановлено. Остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану та осудності стрільця на момент вчинення злочину будуть зроблені після завершення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз», — зазначив генпрокурор.

Наразі досудове розслідування ведуть слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, раніше Кравченко розкрив деталі слідства про вбивства у Голосіївському районі Києва: зокрема, виявилося, що нападник системно готувався, відпрацьовуючи стрільбу на камеру та приховуючи агресивну ідеологію.