"Він вбив сина вдруге": дружина ймовірного вбивці Парубія зробила гучну заяву

Михайло Сцельніков зі Львова, який зізнався у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, впродовж 19 років займався бізнесом. Він має двох колишніх дружин та податкові борги. Син Сцельнікова, Михайло-Віктор, зник ще в травні 2023-го в районі Бахмута. Тепер перша дружина та мати Михайла-Віктора звинувачує чоловіка у вбивстві не тільки політика, але й у «вбивстві» власного сина.

Журналістам видання вдалося поговорити з першою дружиною Михайла Сцельнікова.

«Ми 27 років не жили разом, і для мене це… Він просто вбив свою дитину вдруге. Він не тільки Андрія Парубія вбив, він вбив свою дитину вдруге. Власними руками», — сказала жінка.

Допис першої дружини Михайла Сцельнікова про зникнення їхнього сина під Бахмутом

Зазначимо, Сцельніков мав також другу дружину. Коли журналістка зателефонувала їй, та відповіла: «Ну, зараз я ще не готова. Я йду на похорон Андрія Парубія. Я не хочу давати коментарів. Пізніше, одним словом».

Що відомо про Михайла Сцельнікова

Михайло Сцельніков народився 14 лютого 1973 року. Останні роки він займався ремонтом побутової техніки та проживав у Львові на вулиці Котляревського. У 2003 році чоловік відкрив власний ФОП, який працював майже два десятиліття. Бізнес він закрив у 2022-му.

В автоматизованій системі виконавчих проваджень (АСВП) Мін’юсту є кілька відкритих та завершених проваджень щодо ймовірного вбивці Парубія. Зокрема, він не платив податки.

У соцмережах також чоловік раніше називав себе «Александр Пушкин». А вже під час судового засідання після вбивства Парубія він зробив гучну і дивну заяву. «Я би вбив Порошенка, якби жив у Вінниці. Парубій просто був поруч. Якби був Петя, то був би Петя, якщо я жив би у Вінниці», — заявив Сцельніков.

Що передувало

Нагадаємо, що 30 серпня невідомий, замаскувавшись під кур’єра «Глово» застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було замовне і «ретельно підготовлене».

Очільник МВС Ігор Клименко та президент України Володимир Зеленський повідомили, що правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Парубія у Хмельницькій області.

Вчора під час допиту підозрюваний зізнався, що вийшов з росіянами на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Сьогодні, 2 вересня, на суді підозрюваний заявив, що пішов на злочин з метою помсти українській владі.