Він вхопився за вила, вона - за лопату: у Житомирській області жінка важко поранила сусіда

Він вхопився за вила, вона - за лопату: у Житомирській області жінка важко поранила сусіда

Сусіди мають давній конфлікт.

У Житомирській області 59-річна жінка під час бійки важко поранила свого 68-річного сусіда.

Про це повідомляють Житомирські новини.

Інцидент стався 26 вересня в одному з сіл Черняхівської громади. Правоохоронці встановили, що конфлікт між сусідами триває довго, але знову спалахнув через дріб’язкове зауваження. Зазначається, що жінка разом з односельчанином обідали і вживали спиртне в її будинку, а потім вийшли на вулицю. Саме тоді до них підійшов сусід, з яким вони давно конфліктували. Між людьми знову виникла суперечка, яка перейшла до рукоприкладства.

Чоловік вхопився за вила, а вона – за лопату. Конфлікт закінчився тим, що у пенсіонера діагностовано множинні рубані та рвані рани голови. Чоловіка шпиталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Жінка ж після приїзду поліцейських закрилась у власному будинку і не хотіла спілкуватися з правоохоронцями. Коли ж вони увійшли до будинку, то виявили там одяг зі слідами крові, який вона хотіла приховати. Місцеву мешканку затримали через причетність до тяжкого травмування сусіда.

Подію кваліфікували як "умисне тяжке тілесне ушкодження. Підозрювану затримали. Триває встановлення усіх обставин.

Як повідомлялося, у Вінниці суд обрав запобіжний захід чоловікові, який побив двох жінок за відмову в інтимі. Зловмиснику призначили цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Пізно ввечері підозрюваний побачив на вулиці двох жінок. Жінки зайшли до альтанки, щоб сховатись від дощу. Чоловік попрямував до них та намагався розпочати розмову. Проте, за словами потерпілих, зловмисник почав голосно лаятися та пропонувати секс одній з них. Категорична відмова його дуже розлютила.

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