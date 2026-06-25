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Саме для таких родин і був створений проєкт «Загоєння невидимих ран»* – спільна ініціатива бренду Бепантен® і фонду «СОС Дитячі Містечка». З лютого по квітень 2% від кожного продажу мазі та крему Бепантен® в аптеках України перетворювались на реальну підтримку. Загалом вдалося зібрати та передати фонду 1 820 632 гривень – на роботу логопедів, психологів і соціальних працівників у Херсонській, Полтавській та Миколаївській областях.

Коли вийти погуляти – вже небезпечно

У Херсоні зараз не завжди можна вийти на вулицю. Для Данила простір «СОС Дитячі Містечка» став місцем, де можна безпечно спілкуватись з дітьми, грати, розвиватись – і хоч на якийсь час відволіктись від тривожної реальності. Хлопчик почав ходити на заняття з логопедом, психологом і педагогом із підготовки до школи.

Що змінилось

Результати помітила і мама, і фахівці. Данило навчився чітко вимовляти звуки, які раніше йому зовсім не давались. Покращилась пам'ять – вірш на чотири рядки тепер вчить за один вечір. Зникла замкненість: хлопчик сам пропонує дітям гратись, завів друзів, бере участь у всіх заходах. «Для мене це спокій, бо дитина нарешті в соціумі й розвивається», – каже мама Світлана Цилінко.

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Що кажуть фахівці

Логопед в Херсоні Анастасія Андрющенко пояснює: головним завданням було не лише покращити вимову, а й повернути дитині відчуття спокою та зацікавленості. «Дитина перестає соромитися своєї вимови, стає впевненішою і починає активно користуватися мовою для знайомства та ігор», – розповідає вона. За словами фахівця, поєднання індивідуальних логопедичних занять із груповими активностями дозволяє закріпити навички у живому спілкуванні – саме це дає стійкий результат.

Майже два мільйони гривень – і реальні зміни відчутні

Завдяки українцям, які з лютого по квітень купували мазь та крем Бепантен® в аптеках, вдалося акумулювати та передати фонду «СОС Дитячі Містечка» благодійну допомогу у розмірі 1 820 632 гривень. Передані кошти будуть спрямовані на реалізацію проєкту протягом червня-серпня 2026 року у Херсонській, Полтавській та Миколаївській областях. Психологи, логопеди та соціальні працівники проводитимуть індивідуальні сесії, групові заняття та активності для дітей і батьків. Загалом підтримку зможуть отримати близько 1 650 учасників та 287 родин – на емоційне відновлення та розвиток дітей, які цього потребують найбільше.

Реалізація проєкту відбуватиметься протягом червня-серпня 2026 року в Херсоні, Полтаві та Миколаєві. Завдяки цій підтримці допомогу зможуть отримати близько 1650 учасників та 287 родин у трьох регіонах України. У межах проєкту психологи, логопеди та соціальні працівники проводитимуть індивідуальні сесії, групові заняття та активності для дітей і батьків, спрямовані на емоційне відновлення, підтримку та розвиток дітей.

«Як аграрно-фармацевтична компанія ми бачимо себе частиною соціальної екосистеми. Це означає, що ми несемо відповідальність за комплексне, довгострокове благополуччя вразливих громад, де ми працюємо, а не просто за продаж продуктів. Партнерство з «СОС Дитячі Містечка» дозволило нам побудувати не разову акцію, а працюючий механізм реальних змін», – Олівер Гірліхс, генеральний директор Bayer в Україні.

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“Для нас цей проєкт – не просто благодійна ініціатива, а реальна можливість надати дітям і сім’ям відчуття підтримки та безпеки в надзвичайно складний час. Ми щиро цінуємо, що завдяки партнерству з Bayer спільна акція дозволила не лише привернути увагу до теми психічного здоров’я, а й забезпечити відчутну підтримку програм психосоціальної допомоги СОС Дитячі Містечка Україна для тих, хто сьогодні її найбільше потребує. Саме такі ініціативи демонструють силу партнерства та його реальний вплив на життя дітей і сімей.” – додає Сергій Лукашов, директор СОС Дитячі Містечка.

Діти не обирали цих обставин. Але завдяки небайдужості – бізнесу, фахівців і кожного, хто обирав Бепантен® – вони отримують шанс на відновлення.

*Примітка. Йдеться про реалізацію благодійного проєкту описаного нижче. Фраза "загоєння невидимих ран" використовується у якості метафори та не описує властивості лікарських засобів під торговою маркою Бепантен®.

Благодійна допомога у розмірі 2% від загального обсягу продажів в аптеках України протягом строку проведення Проєкту з 1 лютого до 30 квітня 2026 року наступних лікарських засобів під торговою маркою Бепантен®: мазь Бепантен® 5 % по 30 г. у тубі, по 1 тубі у картонній коробці мазь Бепантен® 5 % по 100 г. у тубі, по 1 тубі у картонній коробці; крем Бепантен® 5 % по 30 г. у тубі, по 1 тубі у картонній коробці; крем Бепантен® 5 % по 100 г. у тубі, по 1 тубі у картонній коробці буде перерахована Міжнародній благодійній організації "Благодійний Фонд "СОС Дитячі Містечка" (Україна) на реалізацію проєкту Психосоціальна допомога для дітей та батьків, які постраждали внаслідок воєнних дій в Полтаві, Херсоні, Миколаєві.

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Для розрахунку розміру благодійної допомоги використовуються дані щодо обсягів продажів наведених вище лікарських засобів в аптеках, надані ТОВ "Проксіма Рісерч Інтернешнл" з системи дослідження ринку "PharmXplorer Plus Sale Out".

При цьому для визначення обсягу продажів враховуються лише ті аптеки, які знаходяться на території України (окрім тимчасово окупованих територій) та інформація про обсяги продажів по яким є у системі "PharmXplorer Plus Sale Out".

Реклама лікарського засобу Бепантен Мазь Р.П. №UA/4157/02/01 від 30.11.2020, Бепантен крем Р.П. №UA/4157/01/01 від 30.11.2020. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно обов’язково ознайомитися з інструкцією та проконсультуватися з лікарем. ТОВ "Байєр", м. Київ, 04071, вул. Верхній Вал 4-Б.

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