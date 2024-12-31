"Він вже знає" – батько звільненого з полону, чиї брат і бабуся загинули через ракетний удар РФ

Захисника Микиту Шаульського, який вчора повернувся з полону, не дочекалися його 12-річний брат Максим і бабуся Валентина. Їх вбила Росія.

Звільнений з полону нацгвардієць Микита Шаульський, 12-річний брат і бабуся якого загинули внаслідок одного з ударів РФ по Кривому Рогу, уже знає про загибель рідних.

Про це розповів його батько Андрій Шаульський у коментарі "Суспільному".

Батько нацгвардійця розповів, разом з дружиною наразі він їде на зустріч з сином.

Микита Шаульський з Кривого Рогу був звільнений з полону / Фото: Рудана

"Він зателефонував, сказав, що він в Україні. Плакали, звісно, емоції переповнювали. Він казав: "Тато, не плач". Але це сльози радості. На Новий рік такий подарунок. Ми всі три роки мали таке передчуття, що ось-ось", — розповів Андрій Шаульський.

За словами батька, про загибель 12-річного брата Максима і бабусі Валентини Микита дізнався з Інтернету.

"Ми хотіли сказати особисто. Він просив телефон Максима і бабулі, але ми говорили, що зв`язку нема через перебої зі світлом. Але він прочитав все в інтернеті вже...", – розповів батько звільненого з полону.

Фото: Свої

Микита Шаульський перебував у полоні з 19 квітня 2022 року.

Нагадаємо, що 30 грудня в результаті чергового обміну з російського полону вдалося звільнити 187 військових і двох цивільних.

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