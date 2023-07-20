"Він є людиною команди президента": Єрмак про "партію Залужного"

У суспільстві активно обговорюється "партія Залужного", якої не існує, і його перспективи у політиці.

Однак Валерій Федорович Залужний є головнокомандувачем. Він – людина команди президента Зеленського.

Про це в інтерв'ю LB.ua сказав голова Офісу Президента Андрій Эрмак.

"Мені здається, це така, на жаль, ще наявна хвороба, коли хтось, хто дуже переживає за своє політичне майбутнє, за свої статки, не може пережити, що в країні нарешті є єдність, є команда і головою цієї команди є президент України, якого вибрали українці", – сказав голова офісу.

У Залужного інші завдання

Сьогодні в цій команді є військові, є уряд, є люди з парламенту. Ця єдність, яка наразі існує в Україні, з'явилася ще до повномасштабного вторгнення.

"Але масштабне вторгнення, ця жахлива війна, вона ще більше зцементувала. Це буде велика біда і велика проблема, переконаний Єрмак, якщо ми втратимо цю єдність. Тому це дивно звучить", – акцентував Єрмак.

Він додає, що у Валерія Федоровича набагато більше завдань. Те, чим він опікується сьогодні, точно не дозволяє думати про те, що там хтось вигадує.

Як наголосив голова ОП, ми взагалі не можемо говорити про будь-які вибори, тому що в країні триває війна. Так, згідно з Конституцією, проводити їх неможливо.

"Але, безумовно, ми демократична країна. Як тільки така можливість з'явиться, в нас, як у демократичній країні, відбудуться парламентські, президентські…", – резюмував Андрій Єрмак.

Зауважимо, генерал Залужний поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Йшлося, зокрема, про оперативну обстановку на фронті.

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