"Він їй ніякий не хлопець": у Харкові мама 16-річної дівчини розповіла, що її дочка сіла в Infiniti випадково

"Він їй ніякий не хлопець": у Харкові мама 16-річної дівчини розповіла, що її дочка сіла в Infiniti випадково

Наразі дівчина перебуває в обласній лікарні. У неї перелом ноги.

Постраждала в смертельній ДТП у Харкові 16-річна дівчина опинилася в автомобілі нібито випадково.

Про це заявила мати дівчини Наталія Дусик, пише Newsroom.

За словами жінки, підозрюваний у ДТП 16-річний Микола — не хлопець дівчини, як спочатку писали у ЗМІ, а її знайомий.

"Взагалі, вона їхала зі своїми знайомими, які сиділи ззаду і також постраждали. Виходить, Микола – це їхній спільний знайомий. Він їй ніякий не хлопець, як пишуть. Через це їй приходять погрози. Люди думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті. Водночас ні сам Микола, ні його родина на контакт не виходили і нічого не просили. Ні допомоги, ні погроз від них не було", — розповіла Наталя Дусик.

Вона також додала, що наразі дівчина перебуває в обласній лікарні. У неї перелом ноги. Школярка лежить на витяжці і чекає на операцію.

"На три дні її поклали на витяжку. Наразі операції не роблять. Учора я написала до міськради листа з проханням надати матеріальну допомогу на лікування", — зазначила Наталя.

Нагадаємо, що Батько 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові вважає, що його сина могли підставити.

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