"Вбив майбутнє": дружина збитого на смерть 22-річного нацгвардійця розповіла, якого покарання хоче для судді Тандира

На засідання апеляційного суду у справі судді Тандира приїхала й родина загиблого Вадима Бондаренка – батько, брат і дружина. І це водночас, що під час розгляду апеляції потерпілій стороні в суді не дають слова.

Сім'я загиблого в Києві 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка неодноразово заявляла – вони ретельно стежитимуть за перебігом справи і вимагають для вбивці Вадима найсуворішого покарання. Дружина нацгвардійця каже, разом з її чоловіком підозрюваний вбив й усі плани родини на майбутнє життя.

Анна Бондаренко дала розлоге інтерв'ю ТСН.

Як вона збирається жити далі і що залишила собі на згадку про коханого – розповіла кореспондентці ТСН Мар'яні Бухан.

"Ну, наскільки сильно тяжко, я вам передати не можу. Воно всередині так болить", – ділиться Анна Бондаренко, дружина загиблого строковика.

27-річна Анна Бондаренко крутить у руках армійський кашкет чоловіка. Його жінці віддали в частині, де служив Вадим.

"Ще є його запах. І підпис. Він трохи підтертий, але видно, що написано "бонд", – каже жінка.

До будинку, де вони ще до повномасштабної війни жили всі разом – Аня, Вадим і троє їхніх дітей – нині вона майже не заходить. Мешкає поруч у батьків.

"Мені важко сюди заходити, тут усе про нього нагадує, і все ми робили разом", – каже вона.

Вони познайомилися три роки тому тут – у селі Майданецьке. І вже за три місяці одружилися. Анна розповідає, Вадима не налякало, що у неї вже є двоє дітей.

Майже одразу після весілля Вадим пішов на строкову в Нацгвардію. Поки служив, Аня народила доньку Поліну. Повернутися молодий батько мав навесні 2022 року. Однак через наступ росіян усім строковикам термін служби продовжили. Анна з дітьми торік у лютому виїхала до Фінляндії. Думала повертатися, коли звільниться чоловік. Однак приїхати довелося раніше.

В ніч проти 26 травня за кілька хвилин до комендантської години голова Макарівського суду на Київщині влетів на блокпост і збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Строковик загинув миттєво.

Ноги повивертало повністю в другий бік, був перелом основи черепа.

Суддю Олексія Тандира ув'язнили на час слідства. Сам він після аварії назвав себе не винуватцем аварії, а лише причетним до смерті нацгвардійця.

"Ну як у країні, де йде війна, суддя може собі дозволити напитися і ганяти в комендантську годину по Києву", – запитує вдова.

Тепер вона чекає на справедливе правосуддя.

"Хотілося б його дуже покарати. Бо 10 років для нього – це ніщо. Він забрав ціле життя, а в нього заберуть лише 10 років", – каже вона.

До України Анна приїхала з їхньою з Вадимом спільною донькою. Поліні два роки. Те, що у неї більше немає тата, дитина, яка на нього так схожа, не розуміє. Вона легко йде на руки до будь-кого, не боїться камери і готова навіть з незнайомцями ділитися усім.

Тим часом її мама в розпачі. Анна збирає невеличкий урожай полуниць на своєму городі і розповідає, як ще восени вони докупили землю в селі і готувалися до ремонту будинку.

"Ми планували добудувати цей будинок", – каже вона.

Щебінь, камінь і пісок для добудови вже лежать на ділянці. Однак будівництво, вирішила Аня, не розпочинатиме. За кілька днів збирається повернутися до Фінляндії, де на неї чекають мама і старші діти.

"Я поїду за кордон, не знаю, на рік – це точно, а потім я буду бачити", – ділиться вдова.

Нагадаємо, в Києві в ніч проти 26 травня суддя Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця. Смертельна ДТП сталася на блокпосту. Загиблим військовим є 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині. У нього залишилося троє дітей. Також батько і брат загиблого захищають Україну на фронті.

Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир / Фото: Макарівський райсуд

Судді інкримінують смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння. 27 травня Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Наразі апеляційний суд не задовольнив клопотання адвокатів судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця.

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