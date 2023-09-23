"Він знову засмутиться": Буданов про реакцію Путіна на удари по Кримському мосту

Удари по Кримському мосту триватимуть регулярно.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю TheDrive.

"Питання не в тому, будемо ми атакувати чи не будемо. Ми це робимо регулярно, тому закінчимо. Це лише питання часу", – сказав він про атаки по мосту.

На запитання журналіста, що зробить Володимир Путін у відповідь, Буданов відповів так: "А що зробить Путін? Він знову засмутиться. Що він може зробити?"

Нагадаємо:

2 вересня повідомлялося, що російська сторона намагається тримати в напруженості ситуацію навколо Кримського мосту, оскільки Кремлю у якийсь спосіб необхідно виправдовуватися в тому, що цей об'єкт інфраструктури не використовується повною мірою. Тому окупантам привиділася атака по ньому невідомими безпілотниками.

За інформацією британської розвідки, для Росії Кримський міст є вузьким місцем у логістиці. Для його захисту застосовують пасивні засоби – димові генератори ТДА-3 і підводні загородження. А для відбиття повітряних атак застосовують засоби ППО.

Починаючи від серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО" чи навчаннями військових РФ.

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