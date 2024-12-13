Винагорода за 72 години: Черногоренко розповіла, як отримати виплату за знищену російську техніку

Цей проєкт є важливою мотивацією від держави, для того щоб, більш ефективно мотивувати наших військових знищувати ворога.

Українські бійці нещадно випалюють техніку ворога і часто це роблять винахідливим способом. Згідно з законодавством України вони можуть отримати за це грошову винагороду або додаткову відпустку.

Таку думку висловила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

За словами Черногоренко, через застосунок "Армія+" було проведено опитування серед військових. За його результатами з'ясувалося, що 86% бійців не знали про таку винагороду або не розуміють як її отримати.

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Тому в "Армія+" для військовослужбовців готується прямий рапорт на цю винагороду.

"Екіпаж спалює техніку ворога, це фіксується на відео. Після цього командир екіпажу формує рапорт у застосунку, до якого обов'язково додається фото чи відео докази і в кілька кліків відправляється рапорт", – зазначила заступниця.

Черногоренко додала, що виплата планується здійснюватися протягом 72 годин, а подачу рапортів планують впровадити до кінця місяця.

Нагадаємо, найчастішими причинами, чому відмовляють у переведенні через "Армія+", є неправильне оформлення або некоректне подавання документів.

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