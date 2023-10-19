Винахідливість СБУ не дозволяє Росії захистити Кримський міст - розвідка Британії

Дві успішні атаки СБУ на Кримський міст в жовтні 2022 року та липні 2023 року продемонстрували, що Росія не здатна захистити цей логістичний об’єкт.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії за 19 жовтня.

"Здатність Росії захистити Кримський міст й надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість української спецслужби та військових. Хоч міст і функціонує, але його використання залишається обмеженим через заходи, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року, оскільки вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами",- наголошує розвідка Британії.

У звіті також зазначається, що потреба захисту мосту відволікає значні ресурси та сили РФ, які могли б бути розгорнуті в інших місцях. Йдеться, зокрема, про використання систем протиповітряної оборони, екіпажів суден та інших військових.

Нагадаємо, що СБУ вперше підірвала Кримський міст за допомогою вантажівки з вибухівкою. А вдруге міст атакували унікальні дрони "Морський малюк", які є власною розробкою СБУ. Також морські безпілотники підірвали десантний корабель "Олєнєгорський горняк", танкер "SIG" та ракетний корабель "Самум". А минулого тижня - уразили носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти закрили рух Кримським мостом у зв'язку з "проведенням ремонтно-відновних робіт". Втім, через чотири дні в анексованому Криму повідомили, що переправа знову запрацювала.

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