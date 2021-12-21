Винесла майже 200 тисяч: у Польщі прибиральниця з України систематично грабувала квартири

Слідчі перевіряють п'ять епізодів крадіжок, до яких може бути причетна жінка.
У Варшаві правоохоронці затримали українку, яка підозрюється у кількох крадіжках. У своїх роботодавців вона викрадала гроші та золоті прикраси.
Про це пише видання "In Poland".
Як стало відомо, 30-річну українку підозрюють у тому, що під час прибирання у квартирі вона вкрала сімейні цінності: золоті браслети, сережки, каблучки. Загалом жінка завдала збитків у розмірі 30 тисяч злотих (майже 200 тисяч гривень).
Згодом копи з'ясували, що жінка раніше обчистила й іншу квартиру. З неї вона винесла прикраси, дрібну техніку та гроші.
Підозрювану у скоєнні злочинів затримали. Слідчі перевіряють ще три епізоди крадіжок, до яких може бути причетна жінка. За це їй загрожує до п'яти років ув'язнення.
Нагадаємо, що у Польщі українцеві місцеві мешканці повернули загублені гроші.
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