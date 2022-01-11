Винесли гроші та золотий ланцюжок: в Одеській області колишні учні пограбували вчительку

Винесли гроші та золотий ланцюжок: в Одеській області колишні учні пограбували вчительку

Зловмисники добре знали потерпілу та діяли злагоджено.

В одному з сіл Татарбунарської громади зловмисники розбили скло на дверях та проникли до оселі, вдарили господиню та, погрожуючи ножем, забрали в неї гроші й золотий ланцюжок.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники - це колишні учні вчительки, яку пограбували. Вона мала також спільника - 29-річного уродженця однієї з країн Центральної Азії. Їх поєднувала родичка підлітків і бажання легкої наживи.

Тепер всім фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Вбивство у Павлограді: справа, у якій довелося піти на ексгумацію тіла загиблого

Нагадаємо, у Закарпатській області зять знайшов мертвою свою тещу. Поліція встановила, що жінку вбили під час пограбування.

А в Одеській області у різдвяну ніч сталося жахливе вбивство. Сімейна сварка закінчилася трагедією.

Читайте також: