Винесли гроші та золотий ланцюжок: в Одеській області колишні учні пограбували вчительку

Зловмисники добре знали потерпілу та діяли злагоджено.
В одному з сіл Татарбунарської громади зловмисники розбили скло на дверях та проникли до оселі, вдарили господиню та, погрожуючи ножем, забрали в неї гроші й золотий ланцюжок.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Правоохоронці з’ясували, що зловмисники - це колишні учні вчительки, яку пограбували. Вона мала також спільника - 29-річного уродженця однієї з країн Центральної Азії. Їх поєднувала родичка підлітків і бажання легкої наживи.
Тепер всім фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Закарпатській області зять знайшов мертвою свою тещу. Поліція встановила, що жінку вбили під час пограбування.
А в Одеській області у різдвяну ніч сталося жахливе вбивство. Сімейна сварка закінчилася трагедією.
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