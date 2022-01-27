Винесли з будинку сусіди: на Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо.
На Дніпропетровщині пізно ввечері 26 січня під час пожежі в житловому будинку живцем згорів чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася у селищі Привільне Солонянської сільської територіальної громади. Вже на місці рятувальники встановили, що вогонь спалахнув всередині одноповерхового житлового будинку.
“До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, сусіди винесли із помешкання чоловіка 1968 року народження, на жаль, вже без ознак життя. Вогнем знищено домашнє майно, пошкоджено внутрішнє оздоблення кімнати будинку на загальній площі 9 квадратних метрів”, — розповіли в пресслужбі області.
Що саме спричинило це, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.
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