Виніс шкарпетки, коньяк і чайник: на Рівненщині "новорічний" крадій запалив багаття просто у магазині

Виніс шкарпетки, коньяк і чайник: на Рівненщині "новорічний" крадій запалив багаття просто у магазині

Зрозумівши, що його викрили, чоловік не придумав нічого кращого і взявся розводити вогонь просто у магазині.

У Рівненській області зловмисник напередодні Нового року проник у приміщення магазину, щоб пограбувати. Для "здобичі" він узяв з собою мішок.

Про це інформує поліція Рівненської області.

До мішка чоловік поклав пляшку коньяку, 30 пачок цигарок, 45 запальничок, 24 пари шкарпеток та електрочайник, і виніс "наживу" через вікно. Та цього йому виявилося замало. Під час другого "заходу" зловмисника помітили місцеві жителі та повідомили власника і правоохоронців.

Зрозумівши, що його викрили, чоловік не придумав нічого кращого і взявся розводити вогонь просто у магазині. Для цього він використав жалюзі та зібрані папірці. Проте пожежі вдалося уникнути, а крадія — затримати.

Нагадаємо, що у Рівному чоловік вкрав у жінки 78 тис. грн та запропонував їх відпрацювати.

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