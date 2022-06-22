Винищувач окупантів ракетами вдарив по літаках ЗСУ: українські пілоти спрацювали на відмінно

Винищувач окупантів ракетами вдарив по літаках ЗСУ: українські пілоти спрацювали на відмінно

На Південному напрямку відбувся повітряний бій між літаками ЗСУ та окупантів.

В результаті українські пілоти відмінно спрацювали та уникли ракетних ударів ворога.

Про це повідомляють у оперативному командуванні "Південь".

"Винищувач противника вдарив двома керованими ракетами “повітря –повітря” по парі наших літаків. Штурмовик та винищувач віртуозно ухилилися від удару. Втрат немає", - розповіли в оперативному командуванні.

Зазначається, що також ворожа авіація працювала по позиціях ЗСУ на Миколаївщині. Завдано 2 удари гелікоптерами. Втрат в результаті ворожої атаки серед бійців ЗСУ немає.

Нагадаємо, що українські гелікоптери на півдні вдарили по скупченню живої сили та військової техніки окупантів.

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