Винищувач окупантів ракетами вдарив по літаках ЗСУ: українські пілоти спрацювали на відмінно

На Південному напрямку відбувся повітряний бій між літаками ЗСУ та окупантів.
В результаті українські пілоти відмінно спрацювали та уникли ракетних ударів ворога.
Про це повідомляють у оперативному командуванні "Південь".
"Винищувач противника вдарив двома керованими ракетами “повітря –повітря” по парі наших літаків. Штурмовик та винищувач віртуозно ухилилися від удару. Втрат немає", - розповіли в оперативному командуванні.
Зазначається, що також ворожа авіація працювала по позиціях ЗСУ на Миколаївщині. Завдано 2 удари гелікоптерами. Втрат в результаті ворожої атаки серед бійців ЗСУ немає.
Нагадаємо, що українські гелікоптери на півдні вдарили по скупченню живої сили та військової техніки окупантів.
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