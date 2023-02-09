Винищувачі F-16 для України: прем'єр Польщі розповів, чи є вже домовленості про бойову авіацію для ЗСУ

Польща підтримує надання Україні винищувачів F-16, утім рішення про передавання бойової авіації буде ухвалювати НАТО. Наразі у цьому питанні таких домовленостей немає.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опублікованому у четвер, 9 лютого.

"Україна має нашу повну підтримку, зокрема довгострокову. Польща вже передала Києву багато військової техніки. Щодо бойової авіації, то рішення за НАТО. Наразі таких домовленостей немає", - відповів Моравецький на запитання журналіста, чи варто передавати Україні літаки F-16.

Окрім цього польський прем'єр зазначив, що "затримка постачання зброї українцям суперечить інтересам Європи", а також "змушує Кремль відчувати себе впевненіше, але недостатньо для нападу на країни НАТО".

"Ми ставимося до війни в Україні насамперед як до екзистенційної загрози для Польщі та всієї Європи. Якщо Росія виграє, весь геополітичний аналіз можна буде викинути на смітник. Якби всі країни відреагували так швидко і з такою ж рішучістю, як Польща, ми б сьогодні були набагато ближче до перемоги України", - польський прем'єр.

Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого, очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив переконаний, що держава отримає першу ескадрилью бойових літаків від західних партнерів. Але це не обов’язково будуть американські винищувачі F-16.

У середу, 8 лютого, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що терміни ухвалення рішень партнерами про передавання винищувачів державі – це тижні.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Великої Британії закликав владу цієї країни до передавання винищувачів. Після цього представник британського прем’єра заявив, що в уряді розглядають таку можливість, однак це рішення не буде ухвалене в короткостроковій перспективі.

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