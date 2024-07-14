Винищувачі Gripen будуть в Україні: в Офісі президента повідомили подробиці

Шведські літаки такі ж хороші, як і американські F-16, тому Україна зацікавлені в їх отриманні.

Після вступу Швеції до НАТО Україна поновила активні переговори щодо отримання винищувачів Saab JAS-39 Gripen.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі виданню “Голос Америки”.

За словами представника ОП, президент Володимир Зеленський постійно згадує цю тему у спілкуванні з керівництвом Швеції.

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“Так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони — з відповідними органами Швеції”, — запевняє Жовква.

Представник Офісу президента наголосив, що шведські винищувачі такі ж хороші, як і американські F-16, тому Україна зацікавлена в їх отриманні та “рухається в цьому напрямку”.

Нідерланди дадуть Україні винищувачі F-16 лише з осені

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом повідомив, що його країна не постачала винищувачів, оскільки Україна дійшла висновку, що впроваджувати одночасно дві системи винищувачів — F-16 і Gripen — було б занадто складно.

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