Винищувачі та ATACMS не зможуть переламати перебіг війни: військовий розповів важливі деталі

Мета України на наступний рік — не втратити більше своїх територій.

Українські військові мають сумніви, що будь-яка зброя від міжнародних партнерів дозволить переламати перебіг війни, зокрема і літаки, які ЗСУ мають незабаром отримати.

Про це в коментарі The Times повідомив полковник Роман Костенко, військовий командир, нардеп, член Комітету ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки.

"Я не думаю, що зараз є якась зброя, яка може сильно вплинути на результат війни. Ракети ATACMS не можуть призвести до переламу. Військові літаки? Вони можуть лише допомогти нам досягти паритету. Нам кажуть, що ми отримаємо сучасні літаки F-16, але F-16 — це літаки 1970-х років, а у Росії сотні винищувачів покоління 4++. Я не розумію, хто вбив собі в голову, що ми зможемо перемогти Росію з десятками F-16", — сказав Роман Костенко.

Він також додав, що мета України на наступний рік — не втратити більше своїх територій і завдати якомога більше ударів по російських військово-морських і сухопутних силах.

"Ми не можемо дозволити собі воювати симетрично з росіянами, здійснювати атаки, як росіяни, втрачати людей, як росіяни, або вербувати людей, як вони. Нам потрібно шукати способів, коли ми втратимо вдесятеро менше людей, ніж вони. Тільки так у нас є шанс, тому що з математичної точки зору. у нас просто закінчаться люди швидше, ніж у них", — зауважив полковник.

Нагадаємо, що росіяни підрахували втрати у війні проти України і склали портрет "типового ліквідованого окупанта".

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