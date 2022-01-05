"Винна": суд покарав вчительку з Олександрії, яка викладала правознавство невакцинованою  

Вчителька повинна сплатити чималий штраф.

Вчительку історії та правознавства з міста Олександрії Кіровоградської області Ларису Лисюк визнали винною в тому, що вона ходила на роботу невакцинованою. Через це вона має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень та судовий збір 454 гривні.

Про це повідомляє "Суспільне".

Жінку визнали винною за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення правил щодо карантину людей". Штраф треба сплатити не пізніше 15 днів від моменту вручення постанови.

З 8 листопада в Україні до роботи допускають освітян, які мають сертифікат про вакцинацію або довідку, що не можуть отримати щеплення від COVID-19 через стан здоров’я. Лариса Лисюк вважає, ця вимога порушує її права.

Лариса Лисюк – вчителька історії та правознавства в Олександрійському колегіумі. Її відсторонили, бо вона не надала підтверджуючих документів про вакцинацію від коронавірусу або довідку про протипоказання до щеплення, розповіла директорка Наталія Малишева.

11 листопада жінка провела урок. У колегіум викликали поліцію, утім вона продовжувала виходити на роботу.

Журналістам Лариса Лисюк сказала, що не може коментувати постанову, бо не отримала її.

Нагадаємо, невакцинована від коронавірусу вчителька на Волині не змогла поновитися на роботі через суд.

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