Винні у масовому отруєнні харків'яни можуть сісти за грати на 3 роки

Правоохоронці допитують потерпілих і встановлюють всі обставини кримінального злочину.

За фактом масового отруєння в Харкові відкрито кримінальну справу. Винним загрожує до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що поліцейські під час моніторингу інтернету виявили інформацію про те, що в двох ресторанах, розташованих на вулиці Квітки-Основ'яненка, сталося масове отруєння. Відзначимо, вже відомо, що мова йде про ресторани "Якіторія" та "Мафія", а люди отруїлися суші.

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За фактом отруєння відкрито кримінальну справу через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

"Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Правоохоронці допитують потерпілих і встановлюють всі обставини кримінального злочину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що У лікарнях Харкова з отруєнням після вживання суші у двох ресторанах одного власника отруїлося щонайменше півсотні клієнтів. Усі вони проходять курс лікування у медзакладах міста.

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