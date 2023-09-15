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Вінницькій та Черкаській області загрожують ворожі ударні дрони: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Вінницькій та Черкаській області загрожують ворожі ударні дрони: перебувайте в укриттях

Дрони пів ночі тероризують Україну / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 15 серпня 2023 року ворожі безпілотники змінили напрямок руху. Спочатку вони рухалися на південному сході країни

"Вінницька, Черкаська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - попередили про зміну напрямку руху ворожих дронів українські військові. 

Моніторингові канали додають, що дрони облітають Умань через Вінницьку область. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

"Група ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі Вінниччини рухається у північно-західному напрямку. Залишайтеся в укриттях" - наголошують українські військові. 

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про загрозу ворожої авіації на південно-східному напрямку

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Перегляди
1143
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