Вінницькій та Черкаській області загрожують ворожі ударні дрони: перебувайте в укриттях

У ніч проти 15 серпня 2023 року ворожі безпілотники змінили напрямок руху. Спочатку вони рухалися на південному сході країни.

"Вінницька, Черкаська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - попередили про зміну напрямку руху ворожих дронів українські військові.

Моніторингові канали додають, що дрони облітають Умань через Вінницьку область.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

"Група ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі Вінниччини рухається у північно-західному напрямку. Залишайтеся в укриттях" - наголошують українські військові.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про загрозу ворожої авіації на південно-східному напрямку.