Вінницькій та Черкаській області загрожують ворожі ударні дрони: перебувайте в укриттях

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 15 серпня 2023 року ворожі безпілотники змінили напрямок руху. Спочатку вони рухалися на південному сході країни.
"Вінницька, Черкаська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - попередили про зміну напрямку руху ворожих дронів українські військові.
Моніторингові канали додають, що дрони облітають Умань через Вінницьку область.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
"Група ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі Вінниччини рухається у північно-західному напрямку. Залишайтеся в укриттях" - наголошують українські військові.
Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про загрозу ворожої авіації на південно-східному напрямку.
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