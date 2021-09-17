Вінницю, Луцьк та Івано-Франківськ визнали найкомфортнішими містами для життя - рейтинг

Вінницю, Луцьк та Івано-Франківськ визнали найкомфортнішими містами для життя - рейтинг

Найвищий бал за якістю послуг респонденти віддали Вінниці.

Вінницю, Луцьк та Івано-Франківськ визнали найкращими містами за якістю обслуговування, послугами і комфортом життя. Столиця України посіла 18 місце. Водночас Вінниця вже всьоме поспіль очолила рейтинг.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним центром "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соцдосліджень Міжнародного республіканського інституту.

Жителів міст попросили оцінити якість 22 послуг за пʼятибальною шкалою. До уваги бралися комунальна сфера (збір сміття, опалення, чистота дворів), інфраструктура (стан доріг, громадський транспорт, тощо), задоволеність мешканців гуманітарною сферою (навчальні, медичні, культурні установи), парками, екологією, розвитком промисловості, поліцією тощо.

Оцінювання відбувалося за п'ятибальною шкалою, де 1 — жахливо, а 5 — відмінно. Відповідно до результатів, найбільше послугами задоволені у Вінниці (3,6), Луцьку, Івано-Франківську, Чернігові, Хмельницькому та Маріуполі (по 3,3). Оцінок 4 і 5 не отримало жодне місто України.

Рейтинг міст має такий вигляд:

Вінниця — 3,6;

Луцьк — 3,3;

Івано-Франківськ — 3,3;

Чернігів — 3,3;

Хмельницький — 3,3;

Маріуполь — 3,3;

Харків — 3,2;

Тернопіль — 3,2;

Черкаси — 3,1;

Львів — 3,1;

Кропивницький — 3,1;

Сєвєродонецьк — 3,0;

Ужгород — 3,0;

Одеса — 3,0;

Житомир — 3,0;

Рівне — 2,9;

Суми — 2,9;

Київ — 2,9;

Дніпро — 2,9;

Запоріжжя — 2,9;

Полтава — 2,9;

Миколаїв — 2,8;

Чернівці — 2,8;

Херсон — 2,7.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка включала 19196 респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 65%.

Опитування проводили за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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