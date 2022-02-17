"Винного вже призначили": Ярославський зробив заяву щодо смертельної ДТП за участю його кортежу під Харковам

"Винного вже призначили": Ярославський зробив заяву щодо смертельної ДТП за участю його кортежу під Харковам

Бізнесмен поскаржився, що слідство вже призначило винного і підганяє під це доказову базу.

Бізнесмен Олександр Ярославський обурений ситуацією, яка виникла навколо ДТП, яку скоїв один із водіїв його кортежу під Харковом.

Через це він зробив офіційну заяву.

Олександр Ярославський говорить, що публічні заяви правоохоронних органів на його адресу останнім часом змусили його до відповідної публічної реакції.

"На жаль, манера проведення слідчих дій, у яких публічно згадується моє прізвище, дуже погано вписується у правове поле. Виникає відчуття, що винного вже призначили і тепер підганяють під це доказову базу в найгірших традиціях "політичної доцільності".

Як у справі, яку взяли під особистий контроль голова МВС та Генеральний прокурор, можуть зникнути ключові докази? Про яку об'єктивність може йтися, коли викрадають та підкидають докази?

Про яке неупереджене слідство можна говорити, коли під час розслідування звичайної справи про ДТП наявні відверті спроби дестабілізувати моє приватне життя та мої робочі процеси?

Де це бачено, щоб обставини ДТП з'ясовували, вчиняючи тиск на бізнес?

Яку законність мені можуть гарантувати пан міністр і пані Генеральний прокурор, якщо на сьогодні вже наявне упереджене ставлення та подвійні стандарти правозастосування?

Таке відчуття, що замість встановлення істини хтось дуже хоче під безпідставними гучними звинуваченнями, що вводять в оману громадськість і ЗМІ, приховати свої недоліки в роботі та переключити увагу з реальних проблем поточного дня на штучно зшиту на коліні так звану "резонансну справу". Не вийде", - написав Ярославський.

Бізнесмен заявив, що не має наміру терпіти несправедливе ставлення до себе, а його юристи з'ясовують справжні обставини події.

Нагадаємо, раніше поліція викликала на допит бізнесмена Олександра Ярославського, кортеж якого на смерть збив чоловіка на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

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