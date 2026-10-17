Вінниця потерпає від перебоїв зі світлом і водою: утворилися довжелезні черги до криниць (відео)

Водопостачання. / © УНІАН

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Після атаки на об’єкти енергетики у Вінниці найближчим часом зберігатиметься нестабільна ситуація зі світлом і водою.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

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З його слів, через пошкодження енергетичної інфраструктури в місті досі бракує потужностей. Водночас каналізаційні насосні станції та очисні споруди наразі працюють від генераторів.

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Зокрема, через відсутність стабільного електроживлення водоканал поки не може повноцінно забезпечувати містян водою та водовідведенням.

«Навіть якщо буде увімкнене електропостачання, за інформацією водоканалу, для повноцінного наповнення мереж потрібно щонайменше шість годин стабільного живлення», — наголосив мер.

Міська влада закликає вінничан користуватися резервними джерелами води, зокрема криницями. Мапа з їхнім розташуванням доступна за посиланням.

Водночас у місцевих Телеграм-канала з’являються відео довгих черги до криниць у Вінниці. Містяни масово набирають воду через перебої з водопостачанням.

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Дата публікації 15:27, 17.10.26 Кількість переглядів 34 Вінниця без води - містяни шикуються у довжелезні черги до криниць (відео)

Атака на Вінницю — які наслідки

Після атаки РФ у суботу, 17 жовтня, Вінниця залишилась без світла і води. В обленерго повідомили, що пошкоджено одну з підстанцій, а це призвело до масштабного знеструмлення. Десятки тисяч точок обліку залишилися без електроенергії.

Наразі критична інфраструктура працює на резервному живленні. У місті зупинився увесь електротранспорт. Тимчасово на його маршрути запустили автобуси і маршрутки.

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