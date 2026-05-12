РФ зрання атакує Вінницю: прогриміли вибухи, ще один рій дронів летить на Хмельницький

Росіяни випустили ударні безпілотники — у регіоні лунають вибухи.

У регіоні гримлять вибухи

У регіоні гримлять вибухи / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 12 травня, росіяни відновили свої атаки по Україні після «перемир’я». Зокрема, звуки вибухів чути у Вінницькій області.

«Вінниччина під повітряною атакою ворога! Перебувайте в укриттях до закінчення відбою!» — коротко повідомила очільниця ОВА Наталя Заболотна.

Тим часом рій дронів досяг сусідньої Хмельницької області. Там вже пролунала повітряна тривога. За даними моніторингових каналів, дрони летять у бік Старокостянтиніва.

«На Старокостянтинів летіло два „Шахеди. Залишився один. Ще чотири в районі Старої Синяви“, — йдеться у повідомленні.

Атака по Україні 12 травня — останні новини

Російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилися Дніпро, Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Павлоградський райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення.

Крім того, РФ атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області, постраждав машиніст.

Дитячий садок та житлові будинки пошкоджені у Фастівському районі внаслідок нічної атаки російськими БпЛА. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.

