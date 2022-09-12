Виносили навіть турніки і спортивне знаряддя: окупанти на Харківщині перед втечею пограбували українські школи

У Харківській області окупанти перед втечею вирішили пограбувати населені пункти України.

Вони прихопили із собою телефони, ноутбуки, техніку та генератори мирних жителів.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

На Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ окупанти намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій., або ж до Росії через Бєлгород.

"Під час втечі рашисти займаються масовим мародерством, завантажуючи на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери. Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди. В одному з сіл рашисти викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів", - повідомили у розвідці.

В ГУР Міноборони додають, що окупанти з "ДНР" зробили маршкидок з Харківщини на 60 км від міста Ізюм через відсутність поповнення боєкомплекту та палива.

Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів.

Нагадаємо, що окупанти вранці обстріляли одну з громад Сумської області: зафіксовано 25 прильотів.

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