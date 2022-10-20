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Виносять чайники, телевізори і холодильники: окупанти готуються до втечі з Енергодару

Виносять чайники, телевізори і холодильники: окупанти готуються до втечі з Енергодару

Дата публікації
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Виносять чайники, телевізори і холодильники: окупанти готуються до втечі з Енергодару

Російські окупанти готуються втікати з Енергодару.

На Запоріжжі в тимчасово захопленому Енергодарі російські окупанти готуються до втечі. Вони масово грабують готелі, вивозячи звідти майно.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару. Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно. Так, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський". Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі", - йдеться в повідомленні.

У Енергоатомі зауважили, що мародерством і грабунками росіяни виконують наказ Путіна про запровадження воєнного стану на тимчасво захоплених територіях України.

Нагадаємо, що на Луганщину прибула чергова партія свіжемобілізованих росіян. Зафіксовано численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що чимало з них мають в'язничне минуле.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Енергодар, через що місто опинилося частково без світла та води.

Раніше на ЗАЕС окупанти відключили всі 6 енергоблоків. Вони постійно тероризують персонал атомної станції та родини працівників.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
3139
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