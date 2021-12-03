Винуватця так і не покарали: під Харковом батько збитої автомобілем дівчинки помстився водію-кривднику

Винуватця так і не покарали: під Харковом батько збитої автомобілем дівчинки помстився водію-кривднику

Чоловік отримав штраф за хуліганство.

У Харківській області чоловік влаштував пожежу у житловому будинкові. Таким чином він хотів помститися водієві, який збив його доньку і не поніс за це покарання.

Про це повідомляє Newsroom.

У Харківській області Ізюмський міськрайонний суд виніс вирок у справі про пожежу в житловому будинку. Звинувачений своєї провини не визнав і свідчення давати відмовився.

За даними слідства у березні минулого року обвинувачений облив двері квартири в багатоповерхівці легкозаймистою сумішшю і підпалив її. В результаті підпалу ніхто не постраждав, а палія розшукали і звинуватили у хуліганстві.

Під час судового розгляду з'ясувалося, що власник помешкання у 2019 році збив малолітню доньку чоловіка. Дівчинка отримала легкі тілесні ушкодження, а водія, яким виявився співробітник Держпродспоживслужби, так до відповідальності і не притягнули.

За хуліганство чоловіка засудили до штрафу у 20400 гривень. На цей час вердикт не набув чинності та може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, що суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець закрив справу щодо порушення адміністратором одного із закладів карантинних обмежень і відправив її "н**ер".

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