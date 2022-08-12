Винуватицю кривавої ДТП у Харкові Олену Зайцеву можуть випустити з колонії раніше – рідні загиблих

Мати загиблого в гучній ДТП розповіла про свої побоювання.
Серед родичів загиблих та постраждалих в найгучнішій ДТП останніх років, за участю харків’янки Олени Зайцевої, протягом останніх днів з’явились чутки, що винуватиця, начебто, вже звільняється або звільнилась з тюрми набагато раніше свого строку.
Про це ТСН.ua повідомила Світлана Вініченко - мати одного із загиблих у тій страшній автокатастрофі.
"Два дні тому мені неофіційно повідомили, що по Зайцевій прийнято рішення про умовно-дострокове звільнення. Може, вона вже й на свободі", - припускає Світлана Вініченко.
Жінка також додала, що до початку війни від Зайцевої час від часу їй надходила грошова компенсація розміром в 30 гривень.
"Під час війни, чи в червні, чи в липні перший раз надійшло 60 гривень", - уточнила Світлана.
А поінформоване джерело в Державній кримінально-виконавчій службі України нам повідомило, що засуджена Олена Зайцева станом на 12 серпня перебуває в Покровському виправному центрі №79.
"Впевнено повідомляю, що інформація родичів загиблих про звільнення Олени Зайцевої не відповідає дійсності. Вона не тільки перебуває у виправній установі, але й працює там – займається вишивкою з перших днів свого перебування. Її поведінка оцінюється як відмінна. Про умовне дострокове звільнення, яке передбачене законом, казати ще рано, тому що Зайцева засуджена за резонансний злочин", - зазначило наше джерело.
Нагадаємо, смертельна ДТП у Харкові сталася 18 жовтня 2017 року. Позашляховик Lexus RX 350, за кермом якого перебувала 20-річна Олена Зайцева, зіткнувся з Volkswagen Touareg і протаранив натовп людей.
Унаслідок аварії п'ятеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили до лікарні. Пізніше одна з постраждалих померла у лікарні.
Суд визнав Олену Зайцеву та ще одного фігуранта справи — Геннадія Дронова — винними та засудив їх до 10 років позбавлення волі.
За рік ув’язнення ані Дронов, ані Зайцева не компенсували завдану потерпілим шкоду. У червні 2020 року Зайцева почала виплачувати двом потерпілим незначні суми.
Зайцева та Дронов після 5 років ув’язнення, 2024 року, зможуть претендувати на умовно-дострокове звільнення.
Читайте також: