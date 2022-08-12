Винуватицю кривавої ДТП у Харкові Олену Зайцеву можуть випустити з колонії раніше – рідні загиблих

Мати загиблого в гучній ДТП розповіла про свої побоювання.

Серед родичів загиблих та постраждалих в найгучнішій ДТП останніх років, за участю харків’янки Олени Зайцевої, протягом останніх днів з’явились чутки, що винуватиця, начебто, вже звільняється або звільнилась з тюрми набагато раніше свого строку.

Про це ТСН.ua повідомила Світлана Вініченко - мати одного із загиблих у тій страшній автокатастрофі.

"Два дні тому мені неофіційно повідомили, що по Зайцевій прийнято рішення про умовно-дострокове звільнення. Може, вона вже й на свободі", - припускає Світлана Вініченко.

Жінка також додала, що до початку війни від Зайцевої час від часу їй надходила грошова компенсація розміром в 30 гривень.

"Під час війни, чи в червні, чи в липні перший раз надійшло 60 гривень", - уточнила Світлана.

А поінформоване джерело в Державній кримінально-виконавчій службі України нам повідомило, що засуджена Олена Зайцева станом на 12 серпня перебуває в Покровському виправному центрі №79.

"Впевнено повідомляю, що інформація родичів загиблих про звільнення Олени Зайцевої не відповідає дійсності. Вона не тільки перебуває у виправній установі, але й працює там – займається вишивкою з перших днів свого перебування. Її поведінка оцінюється як відмінна. Про умовне дострокове звільнення, яке передбачене законом, казати ще рано, тому що Зайцева засуджена за резонансний злочин", - зазначило наше джерело.

Нагадаємо, смертельна ДТП у Харкові сталася 18 жовтня 2017 року. Позашляховик Lexus RX 350, за кермом якого перебувала 20-річна Олена Зайцева, зіткнувся з Volkswagen Touareg і протаранив натовп людей.

Унаслідок аварії п'ятеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили до лікарні. Пізніше одна з постраждалих померла у лікарні.

Суд визнав Олену Зайцеву та ще одного фігуранта справи — Геннадія Дронова — винними та засудив їх до 10 років позбавлення волі.

За рік ув’язнення ані Дронов, ані Зайцева не компенсували завдану потерпілим шкоду. У червні 2020 року Зайцева почала виплачувати двом потерпілим незначні суми.

Зайцева та Дронов після 5 років ув’язнення, 2024 року, зможуть претендувати на умовно-дострокове звільнення.

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