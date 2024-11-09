Випаде мокрий сніг і вдарять заморозки: де і коли в Україні різко погіршиться погода

Наступного тижня в Україні прогнозують тумани, місцями можливий мокрий сніг.

Про це "Фактам ICTV" розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталя Птуха.

У понеділок, 11 листопада, на заході країни у нічні та ранкові години місцями будуть тумани. Вітер переважно північно-східного напрямку, 3-10 м/с, без поривів.

У найближчі дні нічна температура повітря утримуватиметься в межах від +3°C до -3°C. Вдень очікується від +3°C до +9°C. Традиційно тепліше буде на Закарпатті та півдні країни - до +12°C.

"Така ситуація у нас протримається практично до середини тижня. Починаючи від 14 листопада, буде більш відчутна зміна погодних умов. Тому вже відбуватиметься перебудова синоптичних процесів", - зазначила Птуха.

З її слів, саме 14 та 15 листопада в західних, північних, а 15 листопада і в центральних областях очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. На решті території країни очікуємо невеликий дощ. Температура коливатиметься від +4°C до -2°C.

Україну зачепить місцевий фронт циклону з північного заходу, тому й температура вже очікується невисока.

16-18 листопада прогнозують невеликий мокрий сніг у південних областях України. Температура в нічні години коливатиметься від 0°C до -6°C. На півдні країни очікується від -2°C до +4°C.

Раніше синоптики повідомили, що погода кардинально зміниться. Більше про це читайте у новині.