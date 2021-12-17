Випадкове жеребкування: у Вінниці син судді виграв автомобіль від міської ради за вакцинацію

Випадкове жеребкування: у Вінниці син судді виграв автомобіль від міської ради за вакцинацію

Участь в акції взяло 28 147 жителів Вінниці.

У Вінниці головний приз акції від міської ради "Вакцинуйся. Збережи життя" - автомобіль Toyota Corolla - виграв син судді Сьомого апеляційного адміністративного суду м. Вінниці Артур Смілянець.

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Про це у Facebook повідомив журналіст Андрій Качор.

"У Вінниці шляхом автоматичного жеребкування головний приз акції "Вакцинуйся. Збережи життя", автомобіль Toyota Corolla, виграв Артур Смілянець. Син судді Сьомого апеляційного адміністративного суду Едуарда Смілянця", - зауважив журналіст.

Вінницька міська рада

У коментарях до допису користувачі соцмереж засумнівалися в прозорості конкурсу та навіть поіронізували, чи можна його результати оскаржити в суді.

Зазначимо, що 17 грудня в Вінниці пройшов третій, фінальний розіграш призів у рамках загальноміської акції "Вакцинуйся. Збережи життя". Учасниками цієї акції стали всі охочі жителі громади, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу та зареєструвалися на сайті Вінницької міської ради. Загалом до акції долучились 28 147 вінничан. У міськраді Вінниці додали, що переможців ще має затвердити конкурсна комісія.

"До 21 грудня департамент охорони здоров’я міської ради здійснить перевірку щодо проходження потенційними переможцями повного курсу вакцинації. Потім конкурсна комісія за результатами проведеної перевірки затвердить список переможців – власників 20 телевізорів та 20 велосипедів, та головного призу - автомобіля Toyota Corolla окремим протоколом", - повідомили у Вінницькій міській раді.

Нагадаємо:

У Вінниці вирішили заохочувати містян вакцинуватися від коронавірусу. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.

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