"Випадково натиснула" Like 209 проросійським групам: суд виніс вирок колаборантці з Вінниці

Жінка була учасницею таких груп, як "Стоим*zа*Донбасс", "За Русь!", "Украины больше нет!" тощо.

Вінницький міський суд визнав винною у поширенні матеріалів жінку, яка ставила “вподобайки” групам та публікаціям у соцмережах, що прославляли російську владу та війну.

Про це йдеться у вироку суду від 21 березня.

Протягом 2019-2022 років жителька Вінниці користувалась соцмережею "Однокласники", що заборонена в Україні. Жінка ставила відмітку "Класс" публікаціям проросійького і антиукраїнського характеру.

Дописи, які вона "лайкнула" відображалися на її акаунті і таким чином поширювалися і ставали доступні для перегляду більшій кількості користувачів — друзів і підписників обвинуваченої.

2 квітня 2022 року жінка поставила “вподобайки” під двома фото чоловіка у російській військовій формі з текстом текстом: "Герой Российкской Федерации Сергей Кобылаш. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант".

Ба більше, обвинувачена була учасницею 209 груп, серед яких "ДНР ТВ", "Антимайдан! Харьков и Лозовая", "Днепр! Вставай!", "Вежлевие люди. Русь Единая", "Стоим*zа*Донбасс", "За Русь!", "Украины больше нет", "Команда путина онлайн".

На початку повномасштабної війни Росії проти України до поліції надійшла інформація, що вінничанка веде колабораційну діяльність. Після цього в неї вдома провели обшук і вилучили мобільні телефони.

Під час обшуку жінка стверджувала, що в мережу "Однокласники" не заходила, але пізніше зізналась, що нібитло випадково натиснула "Класс" проросійським публікаціям.

У судоі вона не визнавала свою провину, а розповіла, що у 2016-2019 роках у неї вдома мешкав її зять, який начебто запропонував їй зареєструватися в "Однокласниках".

Вона також розповіла, що акаунт їй створив зять, а вона ним не користувалася. Водночас вона зазначила, що у мережі зареєстровані її друзі, а через мережу вони домовлялися про зустрічі.

Також вказала, що мобільним телефоном користувався її семирічний онук, а не вона. Сама ж зрадниця нібито не знає, як створювати публікації в "Однокласниках" і свідомо відмітку "Класс" не ставила.

Водночас зʼясувалося, що зі своїми численними пацієнтами жінка спілкується саме телефоном, що суперечить її запевненням, що вона не користується смартфоном.

Громадянку засудили до два років позбавлення волі.

Тим часом інша колаборантка з Черкас, яка надсилала росіянам фото розташування об’єктів збройних сил та укріплень і була засуджена на 10 років, вибачилась перед Україною та своєю родиною. Наразі правоохоронці не виключають, що вирок можуть оскаржити.

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