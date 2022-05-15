Випадково забрели в Бєлгородську область і поконфліктували з російськими прикордонниками: бійці так званої "ЛНР" тікають з поля бою

Російські прикордонники в Бєлгородській області затримали вояк з так званої "ЛНР".
Підрозділ окупантів втік з Херсонської області і випадково забрів на територію Росії.
Про це йдеться в перехопленні ГУР Міноборони.
За повідомленням співрозмовниці, один із полків так званої ЛНР після "замісу", в який потрапив, втік з поля бою зі зброєю і випадково опинився на території Росії в Білгородській області, де їх і затримали прикордонники.
Прикордонники тримають їх голодними і не знають, що з ними робити, оскільки ці вояки ніде за жодними документами не проходять.
"Командування звалило, кинуло їх. За підсумками командування десь вдома, в Ровеньках. А вони там. Їх прикордонники затримали та тримають там. Не розуміють, хто вони і що з ними робити. Кажуть, хто ви такі, ніде ви не зараховані. Зараз там розбираються з цим полком. Якась купа людей зі зброєю, незаконно перейшли кордон", - розповідає жінка.
Нагадаємо, що українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір’ю про страшні знущання та вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ та російські військові. Розвідка також опублікувала персональні дані цього чоловіка та його матері.
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