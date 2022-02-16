"Випадково" знайшовся: у морг під Харковом повернули пакет з речами чоловіка, якого збив кортеж Ярославського

"Випадково" знайшовся: у морг під Харковом повернули пакет з речами чоловіка, якого збив кортеж Ярославського

Пакет із одягом загиблого у ДТП чоловіка "знайшовся" у службовому приміщенні.

У Харківській області знайшли речі чоловіка, якого на смерть збило авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Пакет з речами був у приміщенні Чугуївського моргу.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

У поліції повідомляють, що після розголосу у ЗМІ інформації про зникнення речей загиблого у ДТП чоловіка, усі речі "знайшлися" у службовому приміщенні Чугуївського моргу.

Поліцейські негайно прибули на місце події і відпрацьовують записи з камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули речові докази.

"Триває огляд місця події, проводяться відібрання зразків ДНК з виявлених пакету та речей, наявних папілярних візерунків, а також відбитків пальців рук працівників установи для встановлення осіб, причетних до зникнення одягу загиблого. Винні особи нестимуть кримінальну відповідальність", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що 14 лютого до поліції надійшла інформація про те, що працівники Чугуївського моргу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи виявили втрату речових доказів у кримінальному провадженні, відкритому за фактом ДТП з авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

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