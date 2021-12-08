Випадок врятував життя: чоловік, якого вважали загиблим у моторошній ДТП під Черніговом, не поїхав маршруткою

Дружина чоловіка в ДТП отримала серйозні травми, вона у тяжкому стані.
Чоловік із села Прачі Чернігівської області не зміг поїхати маршруткою, яка потрапила у моторошну ДТП, в якій загинуло 13 людей, і це врятувало його життя.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН.
Староста Прачівського старостату Наталія Хоменко розповіла, що у ДТП потрапила дружина місцевого жителя Андрія. Жінка їхала до онкодиспансеру. Чоловік також повинен був їхати тим рейсом, проте захворіла його дитина і він залишився вдома.
У жінки в сумці був паспорт чоловіка, а тому його спочатку вважали загиблим. Прізвище чоловіка було в першому оприлюдненому списку загиблих.
Дружина чоловіка в ДТП отримала серйозні травми, вона у тяжкому стані.
Як відомо, у 2020 році ця родина пережила ще один неприємний інцидент. Тоді жінка, за життя якої боряться медики, врятувала із палаючого будинку трьох своїх дітей та отримала серйозні опіки.
Нагадаємо, 7 грудня внаслідок зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом на трасі Н-27 Чернігів - Грем'яч біля с. Брусилів 13 осіб загинули, семеро травмувалися. Постраждалі госпіталізовані до чернігівських лікарень. В області оголосили день жалоби за загиблими. Наразі ця ДТП є наймасштабнішою за кількістю жертв у цьому році.
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