Випала із салону: у Чернівцях під колесами тролейбуса трагічно загинула жінка

Жінка померла на місці від отриманих травм.

У Чернівцях загинула 74-річна переселенка з Маріуполя, яка випала із салону тролейбуса під час руху.



Про це повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.

За даними правоохоронців, інцидент стався на вулиці Головній у Чернівцях.

"Поліцейські попередньо встановили, що 26-річний водій тролейбуса, розпочав рух та допустив випадіння пасажирки з салону громадського транспорту. У результаті падіння 74-річна уродженка міста Маріуполь від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці", – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі розслідування триває, поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, на Вінниччині 24 грудня сталася смертельна аварія, в якій загинули мама з донькою, ще восьмеро людей зазнали травм.

А у Харкові в ДТП загинули чоловік та жінка – поліція розшукує свідків.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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