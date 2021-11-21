Випатково потрапив не в того: на Черкащині мисливець вистрелив у колегу

Випатково потрапив не в того: на Черкащині мисливець вистрелив у колегу

Потерпілого прооперували і наразі його життю нічого не загрожує.

У Чигирині на Черкащині мисливець випадково підстрелив чоловіка. Того швидко доставили до лікарні та прооперували.

Про це повідомила поліція Черкаської області у Facebook.

Як зазначають у правоохоронних органах, прикрий інцидент стався 20 листопада в селі Іванівка Чигиринської ОТГ.

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43-річний мисливець отримав поранення в живіт. У нього випадково вистрелив колега. Поліція повідомляє, що пораненого доставили до Чигиринської центральної районної лікарні і терміново прооперували. Наразі життю постраждалого нічого не загрожує.

Правоохоронці встановили групу мисливців із 17 чоловіків.

"Зареєстровану зброю у мисливця, який здійснив постріл із необережності, вилучили", — йдеться в повідомленні.

Слідчими Черкаського районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Відповідні експертні дослідження тривають.

Необережному мисливцю тепер загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі у ніч проти суботи, 20 листопада, поблизу готелю "Дніпропетровськ" сталася стрілянина. Аби припинити сутичку, на місце прибуло аж 11 екіпажів патрульної поліції. 12-тьох учасників затримали. На щастя, ніхто не постраждав.

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