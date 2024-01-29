Випереджати ворога у якості роботи з дронами: Зеленський назвав одне з головних завдань року

Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо, зазначив Володимир Зеленський.

Випереджати ворога у якості роботи з дронами – виробництво, постачання і забезпечення підрозділів – одне з головних завдань року.

Про це заявив президент Україні Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 29 січня.

"Перше. Вранішній селектор. Були, як зазвичай, доповіді з усіх напрямків державної роботи. Військові – щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв. Розвідка – поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію. Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо", - сказав президент.

Володимир Зеленський провів такожстратегічну нараду з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем щодо першого півріччя в роботі з нашими сусідами в Євросоюзі. Обговорили заплановані деталі міжурядової співпраці – із Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією.

Президент зазначив, що певні домовленості вже є. Деяких домовленостей, ще маємо досягнути.

"Лідерство в політиці сусідства – це те, що додає лідерства всій державній політиці. Я вдячний кожному з наших сусідів: кожній країні і кожному лідеру, які готові до цілком прагматичних та взаємовигідних відносин та підтримують реалізацію наших домовленостей. Продуктивність із кожним сусідом в Євросоюзі потрібна, – наголосив Зеленський. – Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто працює заради України, заради наших воїнів, щоб у наших Сил оборони та безпеки України можливостей діяти ставало тільки більше".

Що з Залужним?! Зеленський звернувся до українців з підсумками за 29 січня

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, спростувавши цим інформацію, що з'явилася ввечері 29 січня у Мережі.

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