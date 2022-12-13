Випічка з трьох інгредієнтів: як готувати головний кулінарний тренд у TikTok 2022 року

Головним кулінарним трендом у TikTok 2022 року став хмарний хліб. Цікаво, що ця випічка складається з усього трьох інгредієнтів. ТСН.ua розповідає, як готувати хмарний хліб.

Британська мережа ресторанів Chiquito з'ясувала, що головним кулінарним трендом у TikTok року, що минає, став рецепт хмарного хліба. Його користувачі переглянули рекордну кількість разів — 3,4 мільярда. Також в топ-5 увійшли торт у чашці, чіпси з макаронів, м'ясна дошка і запечена вівсянка.

Хмарний хліб — щось середнє між булочкою та тістечком. Він складається всього лише з трьох інгредієнтів, не містить глютенів, а також відрізняється невеликою кількістю вуглеводів.

Як готувати хмарний хліб

Багато пекарів придумали свої версії хмарного хліба, додаючи до основних трьох інгредієнтів горіхи, харчові барвники, ароматизатори, крихти печива тощо.

Ми пропонуємо вам базову версію хмарного хліба. Для нього вам потрібно взяти:

3 яйця;

10 г кукурудзяного крохмалу;

30 г цукру.

За бажанням можна додати різноманітні харчові барвники на свій вибір.

Спосіб приготування дуже простий:

Духовку потрібно зарання розігріти до 150 градусів. Яєчні білки збити у великій мисці. Під час збивання акуратно додати до яєць цукор. Продовжувати збивати, поки його кристалики не розчиняться повністю. Далі додати половину кукурудзяного крохмалу, продовжувати збивати, і ще раз додати половину крохмала. На цьому етапі також додаються харчові барвники за бажанням. Збити, щоб утворилися стійкі, глянцеві піки. Суміш тепер просто перекидається на деко, яке заздалегідь потрібно застелити папером для випічки. За допомогою ножа сформувати округлу форму. Випікати 25 хвилин в розігрітій духовці. Зовнішня сторона повинна стати світло-коричневого кольору.

Перед подаванням на стіл хмарний хліб потрібно охолодити.

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