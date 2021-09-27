Випила кров і утекла: на околиці Дніпра хижа тварина знищила цілий курник: фото

25 курей стали жертвами, ймовірно, куниці.

На одній з окраїн міста Дніпра, у колишньому селищі Чаплі, хижа тварина пробралася до господарської будівлі місцевої мешканки і знищила всіх курей, яких вона там тримала.

Про це повідомила власниця курника на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши фото знекровлених птахів.

"Куниця подушила, випила кров і втекла! Будьте обережні, тому що у багатьох є кури!!! 25 курей пішли до одного місця”, - бідкалася вона у своєму дописі.

Жінка припустила, що до сараю цю хижу тварину привабило світло, яке вона забула вимкнути.

Також читайте Кабани-вандали: мешканці села на Буковині потерпають через спустошливі набіги диких свиней

У коментарях до допису сусіди зазначають, що торік куниця пробиралася і до їхніх господарств. У них вона також винищувала всю птицю.

Убивство усієї здобичі вважається характерною поведінкою для цього звіра, в якого панічне метання птахів викликає хижацький рефлекс.

Нагадаємо, у селі Рокитне на Рівненщині місцеві мисливці встановили капкан після того, як з дворів у селян почала масово зникати свійська птиця. Коли ж звіра упіймали - його вигляд спантеличив навіть досвідчених мисливців. Селяни ж впевнені, що це - "чупакабра".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання