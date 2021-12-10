Випила вина і впала в кому: у Рівненській області дівчина потрапила до реанімації після посиденьок у кафе

Випила вина і впала в кому: у Рівненській області дівчина потрапила до реанімації після посиденьок у кафе

Суд оштрафував матір дівчини за недогляд.

У Рівненській області дівчину в стані коми привезли до лікарні після того, як вона випила вина. Її врятували, а матір суд оштрафував за невиконання батьківських обов'язків.

Про це повідомляє Rivne.media.

На Березнівщині Рівненської області дівчина розпивала алкогольні напої з друзями, після чого її доправили до центральної районної лікарні із діагнозом: кома неясного генезу. Медики поставили потерпілу на ноги.

Як розповіла сама дівчина, того дня вона разом із однокласниками була у кафе, де вони придбали спиртне. Вона випила трішки вина і їй стало зле. Коли стан погіршився, їй викликали "швидку".

На матір склали адміністративний матеріал за невиконання батьківських обов’язків і суд розглянув ймовірність притягнення жінки до відповідальності.

Жінка розкаялася і просила звільнити її від сплати судового збору через скрутне матеріальне становище, бо в родині 10 дітей.

Суд визнав матір винною в ухилянні від виконання батьківських обов`язків щодо виховання неповнолітньої дочки та призначив штраф у розмірі 850 гривень, а також звільнив від сплати судового збору.

Нагадаємо, що Івано-Франківській області засудили лікаря, через якого помер пацієнт. Він повинен сплатити родині покійного 100 тис грн.

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