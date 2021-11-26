П'ють каву в оточенні ікон, лампад та покійників: у Хмельницькому на цвинтарі у старовинному храмі обладнали кафетерій та кінотеатр

Окрім випадкових перехожих, постійні відвідувачі закладу — студенти.
У Хмельницькому на місцевому цвинтарі можна випити кави та сходити до кінотеатру. Місце “відпочинку” обладнали у старовинному церковному монастирі.
Про це повідомляється у сюжеті "Сегодня".
У кав'ярні можна випити кави та навіть перекусити. Усередині є кілька столів, де гості можуть розміститися. У той же час відпочиватимуть вони будуть в тищі та в оточенні ікон і лампад. А ось у підвалі храму обладнали кінотеатр.
“Дивимося тут фентезі, комедії. У тому числі дуже часто, навіть українські”, — розповів адміністратор кінотеатру.
Крім того, у підвалі приміщення можна помітити і студентів — вони приходять сюди вчитися, бо, за їхніми словами, це ідеальне місце для дистанційки.
“Є інтернет. Тут дуже добре. Бо вдома нудно: сидиш один, не цікаво”, — додала відвідувачка кінотеатру Катерина.
Примітно, що фіксованої вартості на каву в храмі немає. Відвідувачі залишають стільки, скільки вважають за потрібне. Гроші адміністрація згодом витрачає на благодійність.
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