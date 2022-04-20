Випитують особисті дані і вимагають гроші за "порятунок": рідним полонених почали надзвонювати шахраї

Випитують особисті дані і вимагають гроші за "порятунок": рідним полонених почали надзвонювати шахраї

Українців попередили про нову шахрайську схему, за якою зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за певну суму сприяти визволенню з полону.

Командування морської піхоти попередило українців про появу шахраїв, які за гроші пропонують сприяти "звільненню" українських військових з полону РФ.

Про це Командування морської піхоти повідомляє у Facebook.

Зазначається, що рідні бійців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах підпорядкованих Командуванню, почали отримувати підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Шахраї намагаються видурити особисті дані українських захисників під виглядом нібито уточнення.

"Користуючись емоційним станом рідних та близьких військовослужбовців, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону", - йдеться у повідомленні.

В Командуванні наголосили, що питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади і ані їхні представники, ані інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів.

"Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається. Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв! Бережіть себе!", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, шахраї поширюють фейковий чат-бот "Дія".

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