Випив горілку "для сміливості": росіянин намагався перетнути українсько-словацький кордон

Прикордонники відділення "Паладь Комарівці" Чопського загону затримали 36-річного громадянина Росії, який намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловік, що рухався темними хащами, був зупинений за 50 метрів від кордону. На його обличчі були кілька синців.

"Під час проведення перевірочних заходів прикордонники встановили, що іноземець деякий час проживав у Прикарпатті. Восени минулого року міграційна служба прийняла рішення про примусове повернення росіянина за межі території України. Той провів декілька місяців у пункті тимчасового перебування іноземців, ще деякий час перебував в Україні незаконно, а потім прийняв рішення шукати кращого життя у країнах ЄС", - йдеться в повідомленні.

Чоловік намагався потрапити до Словаччини поза пунктами пропуску. Він розповів, що "для сміливості" випив пляшку горілки.

"Потім, у стані алкогольного сп’яніння, не зміг зорієнтуватися на місцевості, блукав селом, натрапив на місцевих ромів, почубився з ними. Після сварки не пам’ятає – чи то втратив особисті речі, чи то їх у нього вкрали. Він також розповів, що коли протверезів, пішов навмання в бік Словаччини. Під час руху його виявив та затримав прикордонний наряд", - йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманого було складено протокол про адміністративне правопорушення. Подальше питання про примусове видворення громадянина Росії з території України буде вирішуватися окремо.

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою сталася аварія: автомобіль, у якому перебували ухилянти, злетів у кювет.

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