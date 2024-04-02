Виплата 15 млн гривень родині загиблого військового: Зеленський підписав закон

Виплату 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі встановлено на рівні закону.

Сьогодні, 2 квітня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313 про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

У ньому, зокрема, на рівні закону передбачена грошова виплата в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Крім того, в законі підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Також у цьому документі передбачається скасування поняття "обмежено придатний" до служби в лавах Сил оборони.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, хто може отримати допомогу у зв'язку з загибеллю військового, які документи потрібно для цього зібрати та яким чином виплачують кошти.

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