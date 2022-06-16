Виплати до 33 тисяч гривень від ЮНІСЕФ тепер можуть отримати більша кількість сімей

Виплати до 33 тисяч гривень від ЮНІСЕФ тепер можуть отримати більша кількість сімей

Від 15 червня отримати допомогу від ЮНІСЕФ до 33 тис. грн може більше сімей з дітьми, що постраждали через війну. Критерії сімей для надання допомоги розширені.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Міністерства соціальної політики України повідомляє, що від 15 червня 2022 року почався другий етап програми грошової допомоги «Спільно».

До цього часу для того, щоб багатодітним сім'ям отримати допомогу від ЮНІСЕФ потрібно було або мати хоча б одну дитину до двох років, або мати двох та більше дітей, серед яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Відтепер участь у програмі можуть взяти:

всі родини, які виховують трьох і більше дітей до 18 років,

ті, хто має принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років.

Як та де подати заявку

Подати заявку на тримання грошової допомоги можна самостійно на сайті register.unicef.org.

Родинам, які відповідають новим критеріям і вже подали заявку, не потрібно реєструватись знову. Їхні дані буде розглянуто.

У Житомирській, Київській та Кіровоградській областях можна звернутися до соціальних працівників, які у громадах персонально реєструють родини, відповідні критеріям програми.

Розгляд заявки відбувається у два етапи:

Технічний відбір - перевіряються наявність всіх обов’язкових даних та відсутність в них технічних помилок. Якщо документи пройшли технічний відбір, на номер, який вказаний у заявці надходить СМС-повідомлення із номера 4224. Тривалість технічної перевірки - до двох тижнів;

Відбір на відповідність критеріям програми. Сім'я отримає кошти, якщо відповідає критеріям програми. Після грошового переказу надходить СМС для підтвердження отримання платежу.

Умови надання допомоги від ЮНІСЕФ:

Сім'ї можуть отримувати допомогу незалежно від наявності статусу ВПО.

Незалежно від регіону де перебувають.

Не зможуть отримати допомогу сім'ї, які хоча відповідають критеріям програми, але вже отримували грошову допомогу від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого 2022 року.

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