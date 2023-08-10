Виплати до Дня Незалежності: хто та які надбавки отримає у серпні

На надбавки для деяких українців до Дня Незалежності уряд виділив близько 1 мільярда гривень.

Кабінет міністрів затвердив розмір виплат для українців до Дня Незалежності 2023 року. Традиційно надбавки надають жертвам війни, Революції Гідності та родичам загиблих.

Про це йдеться у постанові від 21 липня 2023 р. № 754, опублікованій на сайті Кабміну.

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Як зазначається, близько 1 мільярда гривень уряд виділив на надбавки для деяких українців до Дня Незалежності. Грошова допомога виплачується до 24 серпня 2023 р.

Хто та які виплати отримає

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків,

1 000 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,

3 100 гривень;

4) членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге,

650 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ,

450 гривень.

Раніше ми повідомляли,чи обстрілюватимуть росіяни Україну до Дня Незалежності.

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