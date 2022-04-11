Виплати грошової допомоги внутрішнім переселенцям продовжили: який новий термін

До 14 квітня 2022 року всі внутрішньо переміщені особи можуть отримати соціальні виплати у розмірі 3 000 гривень на кожну дитину та 2 000 гривень на кожного дорослого. Але термін отримання грошової допомоги вирішили продовжити. До якого числа тепер це можна зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що термін отримання фінансової допомоги у розмірі 2 000 на кожного дорослого та 3 000 гривень на кожну дитину українським переселенцям продовжили. Раніше кінцевим терміном, коли можна було отримати кошти, було 14 квітня 2022 року, тепер це нова дата - 30 квітня.

Нагадаємо, що всі внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки через війну Росії проти України та переїхати до іншого регіону, міста чи села, можуть отримати фінансову допомогу від держави. Соціальні виплати становлять 2 000 гривень на кожного дорослого члена сім'ї та 3 000 гривень на кожну дитину віком до 18 років.

Щоб отримати кошти, потрібно спочатку зареєструватися, як переселенець, в найближчому Центрі надання адміністративних послуг. Очікується, що скоро така можливість з'явиться на порталі "Дія".

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