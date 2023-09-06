Виплати полонених можуть віддавати їхнім сім’ям: Шуляк розповіла про зміни, які ухвалила Рада

У ВРУ пропонують зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти та можливість виплати їхнім сім’ям.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передавання зарплат полонених їхнім сім’ям.

Про це повідомила Олена Шуляк — очільниця Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, керівниця партії "Слуга Народу".

"Законопроєктом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям. Окрім тих, хто здався в полон добровільно", – сказала Шуляк.

Так, у проєкті закону пропонується:

уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

"Під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки. Саме тому документ пропонує за невикористані дні виплачувати їм грошову компенсацію. У разі загибелі чи смерті ці гроші виплачувати родині — дружині чи чоловіку, дітям, батькам", – сказала Шуляк.

Нагадаємо, зарплати військовим перерахували. Так від лютого 2023 року виплати 30 тисяч гривень скасували усім, крім військових, які виконують бойові завдання. Після обговорень був прийнятий законопроєкт № 9342, який надавав виплати окремим категоріям військових, як виведені поза штат через лікування, а також строковикам, інструкторам, курсантам. Хто та які доплати отримає у вересні - читайте у статті.

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